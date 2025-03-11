Следком завел уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Челябинске

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Напомним, вечером 10 марта на строительном объекте, расположенном по улице Труда, при проведении подрядной организацией монтажных работ произошло обрушение перекрытий. В тот момент на площадке находились рабочие, погиб 45-летний мужчина.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз.