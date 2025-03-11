Тольяттинец ограбил церковную лавку и сдал похищенное в ломбард

Полиция обнаружила похищенное украшение в ломбарде и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. В преступлении он сознался и пояснил, что потратил вырученные за чужое имущество средства на собственные нужды.