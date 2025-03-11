Тольяттинец ограбил церковную лавку и сдал похищенное в ломбард

В полицию Автозаводского района Тольятти обратилась продавец церковной лавки, расположенной в одном из районных ТЦ. Женщина сообщила, что несколько минут назад покупатель взял посмотреть серебряную цепочку, оттолкнул ее и убежал.
Полиция обнаружила похищенное украшение в ломбарде и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. В преступлении он сознался и пояснил, что потратил вырученные за чужое имущество средства на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего».
Похищенное имущество полицейские возвратили представителю организации.