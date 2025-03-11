$25 млн привлекла финансовая пирамида в Алматы

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику.