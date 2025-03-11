Машина, склад и ангар горели в Самарской области 10 марта

В понедельник, 10 марта 2025 года, в Самарской области произошло восемь пожаров. В этот день горели домашние вещи, частный дом, автомобиль «ВАЗ-2111», склад, мусор и ангар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Пожарно-спасательные подразделения успешно ликвидировали возгорания», — рассказали в пресс-службе.
В Красноглинском районе Самары вспыхнули домашние вещи на площади 5 кв. метров. С огнем боролись четыре человека и одна единица техники. В Красноярском районе Самарской области загорелись частный дом на 80 кв. метрах и автомобиль «ВАЗ-2111». В Новокуйбышевске тушили складское помещение на площади 1600 кв. метров.
В Отрадном огонь охватил мусор на 10 кв. метрах, в Безенчукском районе — домашние вещи на одном кв. метре, а в Тольятти ангар на 200 кв. метрах и домашние вещи на 4 кв. метрах. На последнем пожаре удалось спасти женщину. На вызовы в области выезжали 141 пожарный и 42 единицы техники. Сейчас причины возгораний неизвестны.