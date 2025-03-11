Машина, склад и ангар горели в Самарской области 10 марта

В Отрадном огонь охватил мусор на 10 кв. метрах, в Безенчукском районе — домашние вещи на одном кв. метре, а в Тольятти ангар на 200 кв. метрах и домашние вещи на 4 кв. метрах. На последнем пожаре удалось спасти женщину. На вызовы в области выезжали 141 пожарный и 42 единицы техники. Сейчас причины возгораний неизвестны.