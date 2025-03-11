Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Подмосковье

Один человек погиб и еще трое получили различные ранения в результате массовой атаки беспилотников на Москву и Московскую область прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, в результате чего там оказались повреждены как минимум семь квартир с 19 до 22 этажи. Из указанных квартир эвакуировали 12 жильцов, в том числе 3 детей. Врачи оказали на месте необходимую помощь пострадавшим. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные решили остаться у родственников.
Воробьев сообщил, что этой ночью вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Раменского, Воскресенска, Серебряных прудов, Серпухова, Домодедово, Ленинского, Луховиц, Бронниц, Электростали, Котельников и Подольска.
«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — добавил губернатор.