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Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Подмосковье

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском.

Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб и еще трое получили различные ранения в результате массовой атаки беспилотников на Москву и Московскую область прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, в результате чего там оказались повреждены как минимум семь квартир с 19 до 22 этажи. Из указанных квартир эвакуировали 12 жильцов, в том числе 3 детей. Врачи оказали на месте необходимую помощь пострадавшим. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные решили остаться у родственников.

Воробьев сообщил, что этой ночью вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Раменского, Воскресенска, Серебряных прудов, Серпухова, Домодедово, Ленинского, Луховиц, Бронниц, Электростали, Котельников и Подольска.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — добавил губернатор.