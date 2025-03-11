Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Подмосковье

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, в результате чего там оказались повреждены как минимум семь квартир с 19 до 22 этажи. Из указанных квартир эвакуировали 12 жильцов, в том числе 3 детей. Врачи оказали на месте необходимую помощь пострадавшим. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные решили остаться у родственников.