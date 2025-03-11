Возбуждено дело из-за нападения мужчины на детей в Екатеринбурге

По предварительным данным, с 14 по 19 февраля подозреваемая у себя в квартире дома по проспекту Космонавтов била своего сына 2023 года рождения. Ребенка с различными травмами доставили в медицинское учреждение, откуда в правоохранительные органы и поступила информация о случившемся.