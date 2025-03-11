Возбуждено дело из-за нападения мужчины на детей в Екатеринбурге

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В социальных сетях появилась информация, что двое несовершеннолетних вызвали агрессию у мужчины. Они бросили в него комок снега. В ответ он применил к ним физическое насилие.
На видео инцидента видно, что мужчина сначала толкает одного ребенка, а второго бьет. После этого уходит с места происшествия.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
«МК-Урал» ранее писал, что 26-летнюю жительницу Екатеринбурга подозревают в жестоком избиении двухлетнего сына.
По предварительным данным, с 14 по 19 февраля подозреваемая у себя в квартире дома по проспекту Космонавтов била своего сына 2023 года рождения. Ребенка с различными травмами доставили в медицинское учреждение, откуда в правоохранительные органы и поступила информация о случившемся.