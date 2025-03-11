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Возбуждено дело из-за нападения мужчины на детей в Екатеринбурге

Следственные органы Свердловской области расследуют уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за нападения мужчины на двух детей в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В социальных сетях появилась информация, что двое несовершеннолетних вызвали агрессию у мужчины. Они бросили в него комок снега. В ответ он применил к ним физическое насилие.

На видео инцидента видно, что мужчина сначала толкает одного ребенка, а второго бьет. После этого уходит с места происшествия.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«МК-Урал» ранее писал, что 26-летнюю жительницу Екатеринбурга подозревают в жестоком избиении двухлетнего сына.

По предварительным данным, с 14 по 19 февраля подозреваемая у себя в квартире дома по проспекту Космонавтов била своего сына 2023 года рождения. Ребенка с различными травмами доставили в медицинское учреждение, откуда в правоохранительные органы и поступила информация о случившемся.