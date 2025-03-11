В Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников

С раннего утра сегодня идет массированная атака беспилотников на Москву. По словам мэра столицы России, сбито уже 69 БПЛА. Закрыты столичные аэропорты, а также воздушные гавани Нижнего Новгорода и Ярославля. В Казани аэропорт работает в штатном режиме.