Пьяный 36-летний житель Башкирии погубил человека в аварии

В Ермекеевском районе Башкирии огласили приговор 36-летнему мужчине, которого обвиняли в гибели человека. Летом прошлого года житель республики устроил смертельное ДТП, в котором погиб его пассажир.
Как сообщает прокуратура республики, трагедия произошла в июне 2024 года. Пьяный мужчина сел за руль своего авто, но не справился с управлением и вылетел в кювет, где наехал на дерево. От удара об столб погиб 53-летний пассажир легковушки.
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к пяти годам колонии-поселения и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на три года. Также мужчина должен выплатить два миллиона рублей компенсации.
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