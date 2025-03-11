Под Екатеринбургом в лобовом столкновении легковушек пострадали пять человек

Под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором пострадали пять человек — двое водителей и три пассажира были госпитализированы в Центральную городскую больницу № 36. Инцидент случился на первом километре дороги между станцией Глубокое и поселком Бобровский Белоярского района.
Предварительно известно, что 25-летняя девушка за рулем Peugeot ехала в сторону Екатеринбурга с небезопасной скоростью. Внезапно машина ушла в занос, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Kia, двигавшемся в обратном направлении.
— В результате аварии пострадали пять человек: водитель и пассажир Peugeot, а также водитель и два пассажира Kia. Пострадавшие были оперативно доставлены в екатеринбургскую ЦГБ № 36 для оказания медицинской помощи, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, чтобы установить обстоятельства аварии. Из-за дорожного инцидента движение на отрезке дороги затруднено не было.