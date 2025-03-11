Под Екатеринбургом в лобовом столкновении легковушек пострадали пять человек

Под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором пострадали пять человек — двое водителей и три пассажира были госпитализированы в Центральную городскую больницу № 36. Инцидент случился на первом километре дороги между станцией Глубокое и поселком Бобровский Белоярского района.