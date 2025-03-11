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На трех пляжах в Новороссийске обнаружены выбросы мазута

В МЦУ их назвали незначительными и минимальными.

Источник: МЦУ Новороссийска

На трех пляжах в Новороссийске в понедельник, 10 марта, обнаружили выбросы мазута. Речь идет о прибрежной линии в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке.

В МЦУ Новороссийска оценили масштаб выбросов как незначительный и минимальный. На место выезжали сотрудники управления курортов и туризма, а также арендаторы пляжей.

«Территория была очищена, а загрязненные материалы — утилизированы. Регулярный мониторинг пляжных территорий осуществляется на непрерывной основе», — заверили чиновники.

Также в МЦУ попросили о всех появляющихся подобных фактах сообщать в их чат-бот.