На трех пляжах в Новороссийске обнаружены выбросы мазута

На трех пляжах в Новороссийске в понедельник, 10 марта, обнаружили выбросы мазута. Речь идет о прибрежной линии в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке.
В МЦУ Новороссийска оценили масштаб выбросов как незначительный и минимальный. На место выезжали сотрудники управления курортов и туризма, а также арендаторы пляжей.
«Территория была очищена, а загрязненные материалы — утилизированы. Регулярный мониторинг пляжных территорий осуществляется на непрерывной основе», — заверили чиновники.
Также в МЦУ попросили о всех появляющихся подобных фактах сообщать в их чат-бот.