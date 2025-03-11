Автобус опрокинулся в Хабаровском районе

Сегодня в Хабаровском районе произошел случай с опрокидыванием автобуса на маршруте 205, который следовал из села Малышево в село Чернолесье. К счастью, никто не пострадал. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. В момент происшествия в салоне находился только один пассажир, кроме водителя», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
О случившемся никто не сообщал. Информация выявлена сотрудниками Госавтоинспекции, проводившими мониторинг Сети интернет. Несмотря на серьезность происшествия, пострадавших нет.