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Автобус опрокинулся в Хабаровском районе

В салоне находился один пассажир.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Хабаровском районе произошел случай с опрокидыванием автобуса на маршруте 205, который следовал из села Малышево в село Чернолесье. К счастью, никто не пострадал. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. В момент происшествия в салоне находился только один пассажир, кроме водителя», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

О случившемся никто не сообщал. Информация выявлена сотрудниками Госавтоинспекции, проводившими мониторинг Сети интернет. Несмотря на серьезность происшествия, пострадавших нет.