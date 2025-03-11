Сотрудника свердловского соццентра подозревают в избиении воспитанника

По данным ведомства, насилие было применено сотрудником социально-реабилитационного центра, расположенного в селе Кочневское Камышловского района. По предварительным данным, он нанес телесные повреждения ребенку.
Следователи проведут опросы воспитанников, руководства социального центра. Будет истребована и проанализирована необходимая документация.
«В случае подтверждения сведений о применении к подростку насилия, для определения степени тяжести вреда его здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в Следственном комитете.
«МК-Урал» ранее писал о данном инциденте. Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений воспитаннику филиала ГКУ СО Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района» в селе Кочневское.
Согласно публикации СМИ, воспитатель социально-реабилитационного центра нанес телесные повреждения воспитаннику.