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Сотрудника свердловского соццентра подозревают в избиении воспитанника

Следственные органы организовали проверку по ст. 117 УК РФ (Истязание) из-за возможного применения насилия к воспитаннику социально-реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, насилие было применено сотрудником социально-реабилитационного центра, расположенного в селе Кочневское Камышловского района. По предварительным данным, он нанес телесные повреждения ребенку.

Следователи проведут опросы воспитанников, руководства социального центра. Будет истребована и проанализирована необходимая документация.

«В случае подтверждения сведений о применении к подростку насилия, для определения степени тяжести вреда его здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в Следственном комитете.

«МК-Урал» ранее писал о данном инциденте. Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений воспитаннику филиала ГКУ СО Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района» в селе Кочневское.

Согласно публикации СМИ, воспитатель социально-реабилитационного центра нанес телесные повреждения воспитаннику.