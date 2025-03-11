В Шымкенте государству возвращено свыше 263 млн тенге

По данному факту прокуратурой города в отношении руководителя ТОО начато досудебное расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) и уголовное дело направлено в суд.