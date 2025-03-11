Один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом на Серовском тракте

Дорожная авария с участием пассажирского транспорта, в результате которой травмировался один человек, случилась 10 марта на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В автобус Neoplan влетел водитель Citroen, не справившийся с управлением и выехавший на встречную полосу.