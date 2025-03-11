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Один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом на Серовском тракте

В автобус на встречной полосе влетел водитель иномарки.

Дорожная авария с участием пассажирского транспорта, в результате которой травмировался один человек, случилась 10 марта на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В автобус Neoplan влетел водитель Citroen, не справившийся с управлением и выехавший на встречную полосу.

«В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина, водитель легковой автомашины, с места происшествия с различными травмами доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — сообщили в свердловской ГИБДД.

При госпитализации у водителя произвели забор крови для установления того, в каком состоянии водитель управлял машиной.

Водитель автобуса, в котором в момент аварии не было пассажиров, прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения — трезв.

В районе места ДТП сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия колейности и загрязнения дорожных световозвращателей.

По факту аварии проводится проверка.