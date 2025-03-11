В Тольятти задержали мужчину, который зарезал сожительницу

Убийство произошло в Комсомольском районе Тольятти. Очевидцы сообщили, что рядом с одной из квартир в доме на Майском проезде лежит мужчина в крови.
Полиция выехала на место происшествия и убедилась, что тот не ранен и в медицинской помощи не нуждается. Тольяттинец рассказал, что якобы поссорился с 41-летней сожительницей, и та вытолкала его из квартиры, а сама закрылась, не пускает домой и не отвечает на призывы.
Правоохранители попытались достучаться до женщины, но она не ответила. В итоге с помощью аварийной службы сотрудникам полиции удалось проникнуть в квартиру. Там они обнаружили труп хозяйки жилья с признаками насильственной смерти.
Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 40-летний местный житель пояснил, что в пылу ссоры, перед тем как женщина выгнала его из квартиры, ножом нанес ей удар в грудь.
«В ходе осмотра квартиры эксперт изъял смывы вещества бурого цвета с кухонной мебели и одежды. Участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска провели поквартирный обход, установили и опросили очевидцев произошедшего. Полицейские доставили жителя Тольятти в СУ СК России по Самарской области», — отмечается в сообщении.