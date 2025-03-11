В Тольятти задержали мужчину, который зарезал сожительницу

Полиция выехала на место происшествия и убедилась, что тот не ранен и в медицинской помощи не нуждается. Тольяттинец рассказал, что якобы поссорился с 41-летней сожительницей, и та вытолкала его из квартиры, а сама закрылась, не пускает домой и не отвечает на призывы.