В Уфе расследовали сход трамвайного вагона с путей

В Уфе завершили расследование инцидента со сходом вагона с трамвайных путей. С рельсов состав сошел четвертого марта на пересечении улиц Кирова и Мингажева. Из-за ЧП временно было парализовано движение трамваев в обе стороны.
После случившегося была организована комиссия, которая определила причины схода вагона, а также ответственных за подготовку транспорта.
— Для усиления контроля за качеством проведения всех видов ремонта и осмотров подвижного состава ремонтными бригадами руководителем трамвайного депо проведена разъяснительная работа и дополнительный инструктаж с ремонтным персоналом, — рассказали в Управлении транспортного обслуживания населения Уфы.
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