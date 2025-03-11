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В Уфе расследовали сход трамвайного вагона с путей

В результате схода вагона временно было парализовано движение трамваев в обе стороны.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершили расследование инцидента со сходом вагона с трамвайных путей. С рельсов состав сошел четвертого марта на пересечении улиц Кирова и Мингажева. Из-за ЧП временно было парализовано движение трамваев в обе стороны.

После случившегося была организована комиссия, которая определила причины схода вагона, а также ответственных за подготовку транспорта.

— Для усиления контроля за качеством проведения всех видов ремонта и осмотров подвижного состава ремонтными бригадами руководителем трамвайного депо проведена разъяснительная работа и дополнительный инструктаж с ремонтным персоналом, — рассказали в Управлении транспортного обслуживания населения Уфы.

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