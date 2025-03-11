Минчанин был задержан сотрудниками ГУБОПиК прямо во время поездки в такси

Как стало известно оперативникам, 35-летний минчанин перевозил с собой в такси опасный психтроп, который намеревался сбыть. Когда такси остановилось на светофоре на улице Немига, к машине подошли сотрудники ГУБОПиК МВД и предъявили служебные удостоверения. Пассажир попытался сбежать, но двери авто были заблокированы. Тогда фигурант зубами открыл бумажный сверток, и высыпал из него себе в рот часть содержимого, а остальной порошок высыпал под ноги. Когда таксист разблокировал двери авто, мужчина схватил коврик и попытался высыпать порошок на улицу, но был остановлен сотрудниками.