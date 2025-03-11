Минчанин был задержан сотрудниками ГУБОПиК прямо во время поездки в такси

В Минске преступник был задержан правоохранителями прямо во время поездки в такси. Подробности рассказали в прокуратуре Московского района агентству «Минск-Новости».
Как стало известно оперативникам, 35-летний минчанин перевозил с собой в такси опасный психтроп, который намеревался сбыть. Когда такси остановилось на светофоре на улице Немига, к машине подошли сотрудники ГУБОПиК МВД и предъявили служебные удостоверения. Пассажир попытался сбежать, но двери авто были заблокированы. Тогда фигурант зубами открыл бумажный сверток, и высыпал из него себе в рот часть содержимого, а остальной порошок высыпал под ноги. Когда таксист разблокировал двери авто, мужчина схватил коврик и попытался высыпать порошок на улицу, но был остановлен сотрудниками.
Экспертиза показало, что в свертке был особо опасный психотроп. При личном обыске у мужчины нашли и изъяли также два шприца. Он заявил, что наркотиком хотел угостить друга. Ранее безработный минчанин уже был пять раз судим.
Суд признал его виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропов (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к заключению на 6,5 лет в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также ему назначен штраф 100 базовых величин (4200 белорусских рублей в марте 2025-го). Еще его будут принудительно лечить от наркомании.
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