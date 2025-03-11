Еще троих членов ОПГ Малиновского осудят за разгром офиса стройфирмы в Красноярске (видео)

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2019 года 36-летний участник ОПГ Ярослава Малиновского узнал, что сотрудники ООО «Легион» обманули его знакомого и украли деньги от продажи жилья и маткапитал. Мужчина рассказал о ситуации другим членам банды и предложил устроить самосуд.
Сообщники решили законспирироваться, надели маски и капюшоны. Один из них взял нож «для устрашения». Затем 10 человек пришли к офису фирмы на Вокзальной, выбили дверь и вломились внутрь.
Участники банды сломали оргтехнику и мебель, параллельно угрожая сотрудникам компании. В их числе была и беременная женщина.
«Их действия были слаженными, организованными. Один из нападавших подошел ко мне, направил нож к моей голове и громко сказал: “Передай, что вы от нас никуда не спрячетесь!” Эти слова я восприняла как реальную угрозу», — объяснила пострадавшая.
Троим мужчинам утвердили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Уголовное дело в отношении остальных участников выделили в отдельное производство.
В прокуратуре назвали предполагаемое число активных участников ОПГ — больше 50 человек. Их роли и обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются правоохранительными органами.
Напомним, ранее стало известно, что одного из членов банды Малиновского экстрадировали из Таиланда в Россию.