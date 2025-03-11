Главные новости 11 марта 2025 года

По данным Минобороны РФ, ночью 11 марта российские силы ПВО ликвидировали 337 украинских беспилотников над 10 регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой крупной атаке БПЛА с момента начала СВО. Над Московской областью нейтрализовали 91 БПЛА. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения. Повреждены жилые дома.