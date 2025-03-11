Главные новости 11 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 марта 2025 года.
Отбита самая крупная в 2025 году атака украинских БПЛА
По данным Минобороны РФ, ночью 11 марта российские силы ПВО ликвидировали 337 украинских беспилотников над 10 регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой крупной атаке БПЛА с момента начала СВО. Над Московской областью нейтрализовали 91 БПЛА. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения. Повреждены жилые дома.
Названа дата визита спецпосланника США в Москву для встречи с Путиным
Специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 марта. Дату назвал корреспондент портала Axios Барак Равид. Официально о визите представителя команды Трампа в Россию Белый дом не сообщал.
В Китае опасаются встречи Трампа с Си Цзиньпином в США
Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне может завершиться конфликтом, как визит Владимира Зеленского в Белый дом. Из-за опасения ссоры между главами двух государств китайские чиновники предлагают перенести переговоры в Пекин.
Зеленского не будет на переговорах с США в Саудовской Аравии
Украинский президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии 12 марта. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио. Он уточнил, что Зеленский приедет в страну, но для встречи с наследным принцем.
Экс-президента Филиппин Родриго Дутерте взяли под стражу по ордеру МУС
Полиция Филиппин задержала бывшего главу республики Родриго Дутерте. Основанием для ареста стал ордер Международного уголовного суда (МУС). Политика, который был у власти с 2016 по 2022 год, обвиняют в преступлениях против человечности — массовых убийствах за употребление и продажу наркотиков.