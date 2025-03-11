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14 пожаров потушили за сутки на Среднем Урале

Один человек пострадал при пожаре в 16-этажке на улице Родонитовая в Екатеринбурге.

За минувшие сутки, по данным регионального МЧС, спасатели ликвидировали 14 пожаров, 6 из которых случились в жилом секторе, пострадал один человек.

Накануне на 108-м километре автодороги Серов — Ивдель горела кабина грузового автомобиля на площади два квадратных метра. Огонь потушили за две минуты, в результате ЧП никто не пострадал.

В Нижнем Тагиле по улице Академика Смелянского горела кровля неэксплуатируемого здания на площади 8 «квадратов». Пострадавших нет. На месте работали 6 спасателей на двух спецмашинах.

В Екатеринбурге на улице Родонитовая горело домашнее имущество в квартире 16-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 5 квадратов.

«Один человек пострадал. Пожар был потушен населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в региональном МЧС.

В Екатеринбурге в СНТ «Змеиная горка» на площади 120 квадратных метров горела частная баня. Огонь тушили полтора часа больше 20 специалистов и пять единиц техники, пострадавших нет.