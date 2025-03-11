14 пожаров потушили за сутки на Среднем Урале

За минувшие сутки, по данным регионального МЧС, спасатели ликвидировали 14 пожаров, 6 из которых случились в жилом секторе, пострадал один человек.
Накануне на 108-м километре автодороги Серов — Ивдель горела кабина грузового автомобиля на площади два квадратных метра. Огонь потушили за две минуты, в результате ЧП никто не пострадал.
В Нижнем Тагиле по улице Академика Смелянского горела кровля неэксплуатируемого здания на площади 8 «квадратов». Пострадавших нет. На месте работали 6 спасателей на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Родонитовая горело домашнее имущество в квартире 16-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 5 квадратов.
«Один человек пострадал. Пожар был потушен населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в региональном МЧС.
В Екатеринбурге в СНТ «Змеиная горка» на площади 120 квадратных метров горела частная баня. Огонь тушили полтора часа больше 20 специалистов и пять единиц техники, пострадавших нет.