Несколько самолетов экстренно сели в Казани из-за закрытого неба над Москвой

«11 марта в период с 05:25 по 08:40 в связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе в Международный аэропорт “Казань” прибыли на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из Баку, Оша, Еревана, а также Новокузнецка, и 3 самолета из Омска», — говорится в сообщении.