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В больницу Уфы доставили 8-летнюю девочку с переломом лобной кости

8-летнюю девочку экстренно доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой. Она пострадала в ДТП. При поступлении состояние ребенка оценивалось как тяжелое, с обширной скальпированной раной в области лба и надбровья.

Источник: РДКБ, Vk

Врачи-нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги РДКБ провели первичную хирургическую обработку раны и остановку кровотечения.

«В ходе ревизии раны был выявлен перелом лобной кости, который, к счастью, не потребовал дополнительных хирургических вмешательств. В кратчайшие сроки девочке была проведена полная диагностика, включающая КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, рентгенографию грудной и брюшной полостей, а также УЗИ. Для подтверждения выбранной тактики лечения была проведена экстренная телемедицинская консультация со специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве», — проинформировали в пресс-службе РДКБ.

Благодаря слаженной и профессиональной работе медицинской команды больницы и тому, что девочка находилась в детском кресле и пристегнута ремнями во время аварии, удалось стабилизировать ее состояние.