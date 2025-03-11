В больницу Уфы доставили 8-летнюю девочку с переломом лобной кости

«В ходе ревизии раны был выявлен перелом лобной кости, который, к счастью, не потребовал дополнительных хирургических вмешательств. В кратчайшие сроки девочке была проведена полная диагностика, включающая КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, рентгенографию грудной и брюшной полостей, а также УЗИ. Для подтверждения выбранной тактики лечения была проведена экстренная телемедицинская консультация со специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве», — проинформировали в пресс-службе РДКБ.