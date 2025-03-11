В Ростове в горящем доме погибли мужчина и женщина

Два человека погибли в ночном пожаре в Ростове. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла в ночь на 11 марта на улице Подгорной.
По предварительной информации ведомства, пожар начался около двух часов ночи. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка 25 квадратных метров. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось ближе к пяти утра.
Когда пожарные осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тела мужчины и женщины.
В ликвидации последствий пожара были задействованы 20 огнеборцев с привлечением 6 единиц техники. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.