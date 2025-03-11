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В больницу Иркутска за сутки попали пять детей с переломами позвоночника

Четырех пострадавших пришлось оставить под наблюдением медиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в травмпункт Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска поступили пять детей, у каждого из них был компрессионный перелом позвоночника. Врачи были крайне удивлены — обычно с таким диагнозом приезжает намного меньше людей.

— Хотелось бы винить во всем гололед, но погодные условия стали причиной получения травмы лишь у одного пациента. Два ребенка получили переломы во время прыжков на батутах в развлекательных центрах, один — на тренировке, еще один — во время спортивных соревнований, — рассказывают работники больницы.

Четырех пострадавших пришлось оставить под наблюдением медиков, еще одного отправили домой, восстанавливаться.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, повис на балконе шестого этажа в Ангарске.