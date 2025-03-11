Сообщения о минировании получили три воронежские школы

Об этом сообщили в областном правительстве. Информацию о том, что в учебных заведениях находятся взрывоопасные предметы, передал, как это обычно бывает, анонимный источник. На место стразу выехали экстренные службы. Школьников, учителей и остальной персонал эвакуировали. После этого была проведена штатная проверка. К счастью, никаких предметов, начиненных взрывчаткой, в школах не нашли.