В Анапе потушили одноэтажный жилой дом

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам профведомства в 21:35. В станицу Анапскую на улицу Советскую оперативно выехали специалисты.
На мести пожарные установили, что огонь раскинулся на площади 80 квадратных метров. Открытое горение спасатели устранили в 22:46. Полностью дом потушили к 23:20.
В тушении жилой постройки участвовали от МЧС РФ 12 человек и 3 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара предстоит установить.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Елизаветинской Краснодара потушили сухую растительность.