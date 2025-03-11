Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе потушили одноэтажный жилой дом

В понедельник, 10 марта, в Анапе потушили одноэтажный частный дом с мансардой.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам профведомства в 21:35. В станицу Анапскую на улицу Советскую оперативно выехали специалисты.

На мести пожарные установили, что огонь раскинулся на площади 80 квадратных метров. Открытое горение спасатели устранили в 22:46. Полностью дом потушили к 23:20.

В тушении жилой постройки участвовали от МЧС РФ 12 человек и 3 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара предстоит установить.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Елизаветинской Краснодара потушили сухую растительность.