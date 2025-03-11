В Сибири завершают расследование дела об отравлении детей в Красной Сопке

В Красноярском крае завершают расследование дела об отравлении детей в Красной Сопке.
Об этом корреспонденту krsk.aif.ru рассказали в Следкоме. Правда, отцу погибших и его адвокату материалы для ознакомления еще не передавали.
Напомним, в гибели четверых детей обвиняют их отца Дмитрия Виноградова. По версии следствия, он накануне трагедии травил мух в доме, где жила семья. Но после всех манипуляций должным образом не проветрил помещение. Криминалисты пришли к выводу, что причина смерти детей — дихлофос.