Самарец, осужденный за убийство и разбои, захотел смягчить наказание

Осужденный за убийства и разбои мужчине, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Новокуйбышевске подал ходатайство, о замене неотбытой части наказания на принудительные работы.
Новокуйбышевский городской суд, рассматривая ходатайство, установил, что в 2002—2003 годах мужчина вместе с подельниками совершил в Самаре ряд нападений на таксистов с целью убийства и завладения их автомобилями.
Он же в 2004 году, уже будучи подсудимым, совершил побег из конвойного автомобиля. Завладев табельным оружием, принял активное участие в перестрелке с правоохранителями, после чего завладел случайным автомобилем и скрылся с места происшествия, но был найден и задержан. Ленинский районный суд Самары приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Прокурор возражал против замены вида наказания, поскольку за период отбывания мужчина многократно нарушал режимные требования, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.
Новокуйбышевский городской суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания на принудительные работы.
Постановление суда в законную силу не вступило, сообщили в прокуратуре Самарской области.