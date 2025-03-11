Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарец, осужденный за убийство и разбои, захотел смягчить наказание

Осужденный с подельниками убивал самарских таксистов для завладения их автомобилями.

Осужденный за убийства и разбои мужчине, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Новокуйбышевске подал ходатайство, о замене неотбытой части наказания на принудительные работы.

Новокуйбышевский городской суд, рассматривая ходатайство, установил, что в 2002—2003 годах мужчина вместе с подельниками совершил в Самаре ряд нападений на таксистов с целью убийства и завладения их автомобилями.

Он же в 2004 году, уже будучи подсудимым, совершил побег из конвойного автомобиля. Завладев табельным оружием, принял активное участие в перестрелке с правоохранителями, после чего завладел случайным автомобилем и скрылся с места происшествия, но был найден и задержан. Ленинский районный суд Самары приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Прокурор возражал против замены вида наказания, поскольку за период отбывания мужчина многократно нарушал режимные требования, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.

Новокуйбышевский городской суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания на принудительные работы.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщили в прокуратуре Самарской области.