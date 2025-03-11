Самарец, осужденный за убийство и разбои, захотел смягчить наказание

Он же в 2004 году, уже будучи подсудимым, совершил побег из конвойного автомобиля. Завладев табельным оружием, принял активное участие в перестрелке с правоохранителями, после чего завладел случайным автомобилем и скрылся с места происшествия, но был найден и задержан. Ленинский районный суд Самары приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.