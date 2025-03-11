Легковушка упала с моста в мелиоративный канал в Лунинецком районе, погиб подросток

По данным следствия, 7 марта около 20.00 на 8-м км дороги Н37 Лунинец — Припять в Лунинецком районе 19-летний водитель Volkswagen на закруглении гравийной дороги не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В результате легковушка опрокинулась в мелиоративный канал.
В момент аварии в салоне также находились трое пассажиров. Одна из них — 17-летняя девушка — от полученных травм погибла. Водителя и пассажиров 21 и 15 лет спасли очевидцы ДТП.
Предварительно установлено, что компания молодых людей ехала отдохнуть на природу к реке Припять.
В отношении водителя иномарки следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.