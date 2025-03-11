Легковушка упала с моста в мелиоративный канал в Лунинецком районе, погиб подросток

По данным следствия, 7 марта около 20.00 на 8-м км дороги Н37 Лунинец — Припять в Лунинецком районе 19-летний водитель Volkswagen на закруглении гравийной дороги не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В результате легковушка опрокинулась в мелиоративный канал.