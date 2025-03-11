Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка упала с моста в мелиоративный канал в Лунинецком районе, погиб подросток

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лунинецким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, 7 марта около 20.00 на 8-м км дороги Н37 Лунинец — Припять в Лунинецком районе 19-летний водитель Volkswagen на закруглении гравийной дороги не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В результате легковушка опрокинулась в мелиоративный канал.

В момент аварии в салоне также находились трое пассажиров. Одна из них — 17-летняя девушка — от полученных травм погибла. Водителя и пассажиров 21 и 15 лет спасли очевидцы ДТП.

Предварительно установлено, что компания молодых людей ехала отдохнуть на природу к реке Припять.

В отношении водителя иномарки следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.