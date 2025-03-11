На уфимскую клинику, где клиентка получила заражение крови, завели дело

В Уфе клиентка косметологической клиники попала в больницу с сепсисом. Заражение крови 29-летней девушке занесли во время витаминного укола в кожу головы.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, по факту случившегося заведено уголовное дело. Клинику проверят в рамках статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку причиненному девушке ущербу.
Сама девушка рассказала «КП-Уфа», что готовится подавать и гражданский иск. По ее словам, она пришла в салон абсолютно здоровой, но теперь она оправляется после сепсиса и продолжает терять волосы на голове.
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