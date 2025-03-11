Экс-чиновник свердловского МинАПК вновь останется в СИЗО по делу о конопле

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 21 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста Игорю Крупскому до 23 апреля. Его адвокатом была подана апелляционная жалоба в областной суд. Защитник просил изменить меру пресечения на более мягкую.