Водолазы не обнаружили следов мазута в Севастополе

Об этом сообщили в ведомства.
В городе за все время работ собрали и вывезли 821 тонну загрязненного песка и грунта.
На крымском побережье очистили более 222 километров берега, собрали свыше 763 тонн грунта.
Ранее стало известно, что на устранение последствий разлива мазута правительство России выделило дополнительно 104,8 млн рублей. За эти средства приобретут боновые заграждения и 30 тонн биосорбента.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил отметить благодарностями волонтеров, участвовавших в очистке берега от мазута.