Настоящего и фиктивного директоров омской компании осудят за неуплату налогов

В Омске перед судом предстанут фиктивный директор ООО «Феникс» Станислав Макаров и фактический руководитель Артем Дурченко по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей. Предприниматели предоставили в налоговую ложные сведения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.