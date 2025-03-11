Настоящего и фиктивного директоров омской компании осудят за неуплату налогов

В Омске перед судом предстанут фиктивный директор ООО «Феникс» Станислав Макаров и фактический руководитель Артем Дурченко по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей. Предприниматели предоставили в налоговую ложные сведения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Следствие считает, что фигуранты дела, используя реквизиты ООО «Контакт-Строй», ООО «Контакт-Групп», ООО «Оникс», ООО «Стройгород», отразили ложные сведения о расходах в регистрах текущего бухгалтерского учета и налоговых декларация по НДС ООО «Феникс» за 2018−2020 годы.
Из документов следовало, что все четыре фиктивные компании якобы оказали ООО «Феникс» услуги по транспортировке и поставке пиломатериалов. Благодаря этому Макаров и Дурченко уклонились от уплаты налога на сумму 19,3 миллиона рублей.
Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество фактического директора ООО «Феникс» Артема Дурченко на общую сумму 19 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере переданы в суд для рассмотрения.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в конце января в Омске из-за долгов по налогам арестовали счета «Тепловой компании».