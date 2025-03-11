«Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы». Девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал

В Лунинецком районе машина с молодежью упала с моста в мелиоративный канал, одна из пассажирок погибла. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Трагедия произошла 7 марта на дороге местного назначения Н-37. Установлено, что около 20.00 часов 19-летний водитель «Фольксвагена» на восьмом километре гравийной дороги не справился с управлением на скруглении. В итоге авто протаранило ограждение моста и упало в мелиоративный канал.
В момент аварии в салоне находились трое пассажиров. На месте от полученных травм погибла 17-летняя девушка. Водителя и еще двоих пассажиров, 21- и 15-летних молодых людей, спасли очевидцы ДТП.
В Лунинецком районе в ДТП погибла несовершеннолетняя. Фото: СК.
Следователи установили, что молодежь ехала отдохнуть на природу к реке Припять.
Водителю иномарки инкриминируют нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Также крупный пожар на болотах наблюдали ночью жители Пинска.
Еще МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.
И в Браславском районе муж и жена утонули во время рыбалки.