«Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы». Девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал

Трагедия произошла 7 марта на дороге местного назначения Н-37. Установлено, что около 20.00 часов 19-летний водитель «Фольксвагена» на восьмом километре гравийной дороги не справился с управлением на скруглении. В итоге авто протаранило ограждение моста и упало в мелиоративный канал.