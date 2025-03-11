КамАЗ сбил насмерть пешехода на трассе Челябинск — Новосибирск под Омском

Вечером в понедельник, 10 марта, КамАЗ сбил насмерть пешехода на 899-м километре трассы Челябинск — Новосибирск в Омской области. Информация о ДТП поступила ориентировочно в 19:20, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, 24-летний водитель КамАЗа сбил 44-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть по зебре.
В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее «КП Омск» сообщала, что вечером 10 марта в Омске машина выехала на тротуар и сбила пешехода на пересечении Космического проспекта и улицы Товстухово.