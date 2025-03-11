Курьер мошенников задержан в Казани

В Казани полицейские задержали 32-летнего местного жителя, причастного к мошенничеству. Поводом стало заявление пожилого казанца, который сообщил, что неизвестные похитили у него 100 тысяч рублей, 2 тысячи долларов и 50 евро, воспользовавшись схемой обмана.
По словам потерпевшего, ему позвонили неизвестные и убедили, что его сбережения находятся под угрозой. Чтобы «обезопасить» деньги, они настояли на их передаче курьеру для «проверки на подлинность», пообещав вернуть средства через три часа. Доверчивый мужчина выполнил требования. После этого мошенники перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился в отдел полиции «Савиново» Управления МВД России по Казани.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность курьера. Злоумышленник признался в участии в преступной схеме. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.
Напомним, подобные схемы мошенничества с запугиванием и «проверкой денег» остаются распространенными. Полиция призывает граждан не передавать сбережения третьим лицам и всегда перепроверять информацию.