Курьер мошенников задержан в Казани

По словам потерпевшего, ему позвонили неизвестные и убедили, что его сбережения находятся под угрозой. Чтобы «обезопасить» деньги, они настояли на их передаче курьеру для «проверки на подлинность», пообещав вернуть средства через три часа. Доверчивый мужчина выполнил требования. После этого мошенники перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился в отдел полиции «Савиново» Управления МВД России по Казани.