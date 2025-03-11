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В Германии забили тревогу из-за нависшей над Франкфуртом катастрофы

Bild: в немецком Франкфурте начался масштабный фентаниловый кризис.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Франкфурте-на-Майне начался масштабный фентаниловый кризис, пишет немецкое издание Bild.

«Неужели Франкфурт-на-Майне становится отправной точкой для опиоидного кризиса и в Германии? Наркополитика города, похоже, полностью вышла из-под контроля», — говорится в материале.

Как указал обозреватель, в городе, согласно результатам тестов, более половины героиновых наркоманов уже начали употреблять опасное вещество фентанил.

«Высокий уровень потребления фентанила стал полной неожиданностью для властей. Всего год назад они говорили о едва заметных результатах», — отметил автор публикации.

Фентанил — это мощный синтетический опиоид, запрещенный к открытой продаже. Человек может погибнуть даже от незначительной дозы препарата. Используется он, как правило, внутривенно в больницах для лечения тяжелобольных пациентов с сильными болями.