В Уфе восьмилетняя девочка сломала лобную кость в ДТП

В РДКБ в Уфе экстренно была госпитализирована восьмилетняя школьница. У юной пациентки была диагностирована открытая непроникающая черепно-мозговая травма, которую она получила в аварии. При поступлении состояние девочки оценивалось как тяжелое.
— В ходе ревизии раны был выявлен перелом лобной кости, который, к счастью, не потребовал дополнительных хирургических вмешательств, — рассказали в РДКБ.
Благодаря профессионализму врачей состояние ребенка удалось стабилизировать.
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