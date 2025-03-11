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В Шахтах водитель «ПАЗа» сбил пешехода, пострадавшему потребовалась помощь

44-летний пешеход пострадал под колесами автобуса в Шахтах.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 марта в Шахтах водитель автобуса «ПАЗ» сбил 44-летнего пешехода. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автобуса совершил наезд при повороте на пересечении проспекта Победы Революции и улицы Пролетарской. После произошедшего пострадавшему потребовалась разовая медицинская помощь.

— Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.