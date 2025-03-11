В Шахтах водитель «ПАЗа» сбил пешехода, пострадавшему потребовалась помощь

Утром 11 марта в Шахтах водитель автобуса «ПАЗ» сбил 44-летнего пешехода. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель автобуса совершил наезд при повороте на пересечении проспекта Победы Революции и улицы Пролетарской. После произошедшего пострадавшему потребовалась разовая медицинская помощь.
— Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.