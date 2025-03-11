Рейсы из Пулково задерживаются и отменяются из-за закрытия других аэропортов

Так, задерживается более 10 рейсов в Москву. Самолеты до сих пор находятся на территории Пулково, а пассажиры не могут вылететь. Кроме этого, задерживается рейс в Нижний Новгород. Полностью отменены рейсы в Москву и Казань.
Временные ограничения в ряде аэропортов вводились из-за самой массированной атаки БПЛА ВСУ. Как сообщало Минобороны РФ, за ночь и утро силы ПВО сбили 337 беспилотников в столичном регионе, Курской, Брянской, Рязанской, Белгородской и других областях.
В пресс-службе Пулково «Фонтанке» рассказали, что сейчас аэропорт работает штатно. «На вылет задержаны 5 рейсов, 2 рейса отменены», — сообщили там. На запасном аэродроме было принято 13 рейсов в Москву и Нижний Новгород.