Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы из Пулково задерживаются и отменяются из-за закрытия других аэропортов

Рейсы из аэропорта Пулково в Петербурге задерживаются и отменяются из-за введения ограничений на работу других воздушных гаваней. Сейчас, как следует по данным онлайн-табло, задерживаются более десятка рейсов и еще несколько отменены.

Источник: Аргументы и факты

Так, задерживается более 10 рейсов в Москву. Самолеты до сих пор находятся на территории Пулково, а пассажиры не могут вылететь. Кроме этого, задерживается рейс в Нижний Новгород. Полностью отменены рейсы в Москву и Казань.

Временные ограничения в ряде аэропортов вводились из-за самой массированной атаки БПЛА ВСУ. Как сообщало Минобороны РФ, за ночь и утро силы ПВО сбили 337 беспилотников в столичном регионе, Курской, Брянской, Рязанской, Белгородской и других областях.

В пресс-службе Пулково «Фонтанке» рассказали, что сейчас аэропорт работает штатно. «На вылет задержаны 5 рейсов, 2 рейса отменены», — сообщили там. На запасном аэродроме было принято 13 рейсов в Москву и Нижний Новгород.