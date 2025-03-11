Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео

Были повреждены квартиры на 19−22-м этажах. Оттуда эвакуировали 13 человек, включая троих детей.
На кадрах, которые опубликовал Малышев, видно, как взрывом выбило окна в одной из квартир. На полу лежат обломки строительных материалов.
Кроме того, в Подмосковье были повреждены жилые дома в Видном, а на парковке в Домодедово сгорели 20 машин. Более десяти человек пострадали.
Силы ПВО в ночь на 11 марта отбили самую массированную атаку украинских дронов по Москве, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Всего силы ПВО сбили над территорией России 337 беспилотников, сообщало Минобороны.