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В Иркутске и районе шесть детей пострадали в авариях за неделю

Водитель «Тойоты» сбил 3-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шесть детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за прошедшую неделю. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, по каждому случаю госавтоинспекторы начали проверку.

Первое ДТП произошло 6 марта 2025 на улице Баумана в Иркутске. Водитель «Тойоты Короллы Аксио» сбил трехлетнюю девочку, которая вышла из-за припаркованной машины вместе с мамой. Спустя три дня в Иркутском районе столкнулись «Тойота Королла Аксио» и «Тойота Королла Филлер», травмы получили два пассажира универсала 8 и 11 лет.

Прокуратура контролирует проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— Немного погодя при столкновении «Ниссан Жук» и «Хендай Крета» пострадал 12-летний пассажир хэтчбека. В этот же день вечером после столкновения автомашин «ВАЗ 21043» и «Тойота Премио» два несовершеннолетних пассажира первого авто получили травмы, — рассказывают в ведомстве.

Все дети прошли осмотр у врача. На данный момент полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося, прокуратура контролирует проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил посадку в Казани.