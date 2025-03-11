В Иркутске и районе шесть детей пострадали в авариях за неделю

— Немного погодя при столкновении «Ниссан Жук» и «Хендай Крета» пострадал 12-летний пассажир хэтчбека. В этот же день вечером после столкновения автомашин «ВАЗ 21043» и «Тойота Премио» два несовершеннолетних пассажира первого авто получили травмы, — рассказывают в ведомстве.