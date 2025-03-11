На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

«Обнаружены незначительные точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены 14 участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра, собрано с береговой линии свыше 148 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, общая протяженность обследованной мониторинговыми группами береговой линии в Краснодарском крае составляет порядка 265 километров.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.