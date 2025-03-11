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В Башкирии 25-летняя девушка напала с ножом на мужчину

В Башкирии осудили девушку, которая ударила ножом своего сожителя.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Нефтекамска оказалась на скамье подсудимых. 25-летнюю девушку обвиняли в нападении с ножом на своего сожителя.

Как установлено в горсуде, между парой во время застолья возникла ссора из-за ревности. Нетрезвая девушка взяла нож и вонзила его в грудную клетку мужчины.

Свою вину жительница Нефтекамска признала. Суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима, но наказание было отстрочено до достижения старшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

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