Сняты ограничения на работу всех столичных аэропортов

«В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 9:15 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.