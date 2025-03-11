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Сняты ограничения на работу всех столичных аэропортов

Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский сняты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 9:15 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака беспилотников на Москву. В целях безопасности аэропорты Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Позднее ограничения на работу аэропорта Шереметьево были сняты.