Врезавшийся в корабль танкер вез груз для военных США

Stena Immaculate ходит под флагом США, а контейнеровоз Solong — под флагом Португалии. В момент столкновения у побережья графства Восточный Йоркшир танкер стоял на якоре. После столкновения оба судна загорелись. По последним данным, пострадали 32 человека. Все они были госпитализированы, но сейчас в больнице остается один человек, пишет Reuters. Один из членов экипажа грузового судна числится пропавшим без вести.