Что говорят в России о крупнейшей атаке БПЛА

Сегодняшний налет на Москву и Подмосковье многим захочется объяснить поражением, которое терпит ВСУ под Курском. Но далеко не только. Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию, и там американцы будут грубо возить его мордой по мирным соглашениям. Согласившись на мир, он всю жизнь будет жалеть, что не бомбил Москву. Зеленский чувствует себя униженным, и хочет вылить ярость. Ночью беспилотники его ярости полетели на Москву.