Что говорят в России о крупнейшей атаке БПЛА

Агентство Bloomberg акцентирует внимание на том, что атака была произведена накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, где планируется обсудить возможное мирное урегулирование украинского конфликта. Издание также напоминает, что перед встречей Владимир Зеленский предлагал прекратить авиаудары.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, сегодняшний налет украинских БПЛА связан с приездом в Москву генсенка ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Также, по словам Картаполова это обусловлено предстоящими переговорами по урегулированию украинского конфликта.
Это пропагандистский ход Киева, который хочет показать американской общественности, «что он еще что-то может».
Публицист Сергей Мардан уверен, что атака, осуществленная накануне встречи, должна продемонстрировать американцам высокий военный потенциал Украины.
Никакой мирной сделки Трампа не будет. Целью американской администрации является немедленный выход США из украинской войны. И они это сделают. Соединенные Штаты сегодня полностью погружены во внутренние нарративы: ожидание рецессии, падение фондового рынка, торговые войны.
Член СПЧ Марина Ахмедова считает, что причинить разрушения именно Москве — это незакрытый гештальт Зеленского.
Сегодняшний налет на Москву и Подмосковье многим захочется объяснить поражением, которое терпит ВСУ под Курском. Но далеко не только. Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию, и там американцы будут грубо возить его мордой по мирным соглашениям. Согласившись на мир, он всю жизнь будет жалеть, что не бомбил Москву. Зеленский чувствует себя униженным, и хочет вылить ярость. Ночью беспилотники его ярости полетели на Москву.
Военный эксперт Борис Рожин уверен, что противник явно пытался ответить на российские удары и поражение ВСУ в Курской области.
Он запасал дроны для этого удара, но мало чего добился, подавляющая часть дронов была сбита на подлете. Ну, а визит вежливости в Киев скоро последует.
Украина атакой БПЛА на Москву демонстрирует недовольство диалогом России и США, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».