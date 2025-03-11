СК установил виновного в ДТП с маршруткой, где пострадали 5 человек

Авария произошла днем 4 июня прошлого года в Бобруйском районе на 19-м километре автодороги Бобруйск — Мозырь — столкнулись трактор и маршрутка, в которой ехали 15 человек. Тогда травмы получили пятеро: водитель и четыре пассажира, в том числе девочка-подросток.