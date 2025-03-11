СК установил виновного в ДТП с маршруткой, где пострадали 5 человек

Авария произошла днем 4 июня прошлого года в Бобруйском районе на 19-м километре автодороги Бобруйск — Мозырь — столкнулись трактор и маршрутка, в которой ехали 15 человек. Тогда травмы получили пятеро: водитель и четыре пассажира, в том числе девочка-подросток.
Следователи выяснили, что 44-летний тракторист нарушил ПДД — при левом повороте на необозначенном перекрестке он не убедился в безопасности своего маневра.
В ходе расследования водитель трактора давал противоречивые показания, уверяя следствие, что в ДТП виновен водитель маршрутки.
Были допрошены все участники аварии, проведен ряд экспертиз и следственный эксперимент, где водители на месте показали все свои действия вплоть до столкновения.
В результате анализа всех собранных данных следователи сделали вывод, что в ДТП виновен именно тракторист.
Ему уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Санкция этой статьи в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.