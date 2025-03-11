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СК установил виновного в ДТП с маршруткой, где пострадали 5 человек

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Главное следственное управление СК Беларуси установило обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси, где пострадали пять человек, сообщили в ведомстве во вторник.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Авария произошла днем 4 июня прошлого года в Бобруйском районе на 19-м километре автодороги Бобруйск — Мозырь — столкнулись трактор и маршрутка, в которой ехали 15 человек. Тогда травмы получили пятеро: водитель и четыре пассажира, в том числе девочка-подросток.

Следователи выяснили, что 44-летний тракторист нарушил ПДД — при левом повороте на необозначенном перекрестке он не убедился в безопасности своего маневра.

В ходе расследования водитель трактора давал противоречивые показания, уверяя следствие, что в ДТП виновен водитель маршрутки.

сказали в СК, уточнив, что опытные следователи тщательно проверили его версию, но она не подтвердилась

Были допрошены все участники аварии, проведен ряд экспертиз и следственный эксперимент, где водители на месте показали все свои действия вплоть до столкновения.

В результате анализа всех собранных данных следователи сделали вывод, что в ДТП виновен именно тракторист.

Ему уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Санкция этой статьи в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.