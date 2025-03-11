В Красноярске перекрыли канал нелегальной миграции

В Красноярске задержали группу местных жителей по обвинению в организации незаконного канала миграции. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, пять жителей Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев. В документах фигурировали действующие предприниматели, которые не имели представления о происходящем.
Далее договоры использовали для создания искусственных условий законного пребывания иностранцев в России. За каждый такой фиктивный документ обвиняемые получали по 10 тысяч рублей. Всего им удалось незаконно легализовать 100 человек.
Выявить незаконную схему смогли сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено СК по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, с использованием поддельных документов).