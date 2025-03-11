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В Новосибирске обвинённую в осквернении Монумента Славы женщину оставили в СИЗО

Защита Надежды Кузьминой просила отправить её под домашний арест.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Надежды Кузьминой, обвинённой в осквернении Монумента Славы. Об этом во вторник, 11 марта сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

Напомним, Кузьмина была арестована Ленинским районным судом Новосибирска 21 февраля. По версии следствия, поздно вечером 19 февраля женщина в присутствии свидетеля прикуривала сигареты от Вечного огня, а также лежала в его чаше, чем публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества.

Адвокат обвиняемой в апелляции просил отменить постановление суда первой инстанции и избрать в отношении подзащитной меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: подписку о невыезде или домашний арест.

Областной суд, рассмотрев жалобу, не нашёл для этого оснований и оставил решение Ленинского суда без изменения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в дни празднования Дня Победы исчезнет реклама на нескольких улицах.