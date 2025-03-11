В Новосибирске обвинённую в осквернении Монумента Славы женщину оставили в СИЗО

Напомним, Кузьмина была арестована Ленинским районным судом Новосибирска 21 февраля. По версии следствия, поздно вечером 19 февраля женщина в присутствии свидетеля прикуривала сигареты от Вечного огня, а также лежала в его чаше, чем публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества.