В Новосибирске обвинённую в осквернении Монумента Славы женщину оставили в СИЗО

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Надежды Кузьминой, обвинённой в осквернении Монумента Славы. Об этом во вторник, 11 марта сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
Напомним, Кузьмина была арестована Ленинским районным судом Новосибирска 21 февраля. По версии следствия, поздно вечером 19 февраля женщина в присутствии свидетеля прикуривала сигареты от Вечного огня, а также лежала в его чаше, чем публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества.
Адвокат обвиняемой в апелляции просил отменить постановление суда первой инстанции и избрать в отношении подзащитной меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: подписку о невыезде или домашний арест.
Областной суд, рассмотрев жалобу, не нашёл для этого оснований и оставил решение Ленинского суда без изменения.
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